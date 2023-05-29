Ayhan Aşan ikinci eşi Ayla Aşan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Fantezi ve arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan Ayhan Aşan bugün 2. Sayfa magazin programının konuğu oldu. Programa hem ikinci eşi hem de menajeri olan eşi Ayla Aşan ile katılan Ayhan Aşan merak konusu oldu. İlk eşi Selma Aşan'dan olaylı bir şekilde boşanan Ayhan Aşan'ın 2 çocuğu vardır.

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Bugün 2. Sayfa magazin programının konuklarından biri de sesi ile sevilen sanatçı Ayhan Aşan oldu. Yıllara meydan okuyan yüzü ile hiç değişmeyen isimlerden biri olan 55 yaşındaki Ayhan Aşan eşi ve eşinin üzerindeki 1 milyonluk takılarla gündem oldu. Eşimin üzerinde şu anda bir milyonluk takı var diyen Ayhan Aşan ilk evliliği ile çok konuşulmuştu. 2 çocuğunun annesi Semra Aşan'dan olaylı bir şekilde ayrılan Ayhan Aşan'ın bir de otizmli oğlu bulunuyor. 2. eşi Ayla Şahin'e ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen Ayhan Işık'ın eşi aynı zamanda menajeri.

90'lı yıllara damga vuran Ayhan Aşan'ın yaşam öyküsü merak ediliyor. 9 yaşından itibaren müzikle tanışan Ayhan Aşan 55 yaşında ve aslen Balıkesirli. İki kez evlilik yapan Ayhan Aşan ilk eşi Semra Aşan'dan olaylı bir biçimde boşanmıştır. İkinci evliliğini ise Ayla Aşan ile yaptı. Ayhan Aşan'ın 3 tane çocuğu vardır.

Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir’de doğdu. 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü.

Olaylı boşanma: 1992 yılında hayranıyla hayatını birleştiren Ayhan Aşan’ın eski eşi Selma Aşan, 2008 yılının temmuz ayında mahkemeye başvurarak, 17 yıllık kocasının 8 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte kendisini terk ettiğini ve başka bir kadınla yaşamaya başladığını ileri sürdü.

Ayhan Aşan'ın kızı ne demişti: Seda Sayan'ın programına başvuru yaparak açıklamalarda bulunan Büşra Aşan, babasının eve hiç gelmediğini söylemişti. Babasının başka bir kadınla yaşadığını söyleyen Büşra Aşan'ın aynı zamanda otizimli bir kardeşi bulunuyor.