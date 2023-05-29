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Seçimden sonraki ilk ilşlem günü: Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

Seçimden sonraki ilk ilşlem günü: Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,61 değer kazanarak 4.791,62 puana yükseldi.

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Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 210,95 puan artarak 4.791,62'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 39,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,31 ve holding endeksi yüzde 4,43 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,30 ile taş, toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin prensip anlaşmasına varıldığına yönelik açıklamayla risk iştahının arttığını belirterek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamaların yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Öte yandan, dün yurt içindeki seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu vurgulayarak, "Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edildiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.980 puanın direnç, 4.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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