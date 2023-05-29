Beştepe'den Mehmet Şimşek açıklaması! Ekonominin patronu mu oluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuracağı yeni kabinede kimlerin yer alacağına yönelik siyaset kulislerinde isimler havada uçuşurken, en merak edilen isim olan Mehmet Şimşek'le ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Mehmet Şimşek Kabine'ye girecek mi?

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimi sona erdi. Yüzde 52'den fazla oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Gözler şimdi Erdoğan'ın kuracağı kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinede Mehmet Şimşek'in olup olmayacağına yönelik soruya bir yanıt verdi.

Makamından ayrı da destek verecek

A Haber'de konuşan Sözcü Kalın, "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Kabinede olur olmaz ama...

Sürecin "önümüzdeki günlerde daha da şekilleneceğini" söyleyen Kalın, "Kabine'de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" dedi.