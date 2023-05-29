İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı kaç para alacak?

Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti ve oyunu kullandı. 13. cumhurbaşkanının Erdoğan olduğu seçimlerde tüm sandıklarda binlerce vatandaş görev aldı. Peki 1. ve 2. turda sandıklarda görev alanlara seçim ödemeleri ne zaman yapılacak? 1. ve 2. tur ödemeleri birlikte mi yapacak, paralar bankaya mı yatacak?

Abone ol

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevli olan kişiler ücretler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 14 Mayıs'ta sandık başında görevli olanlar, ilk ve 2.tur ücretlerinin ne zaman verileceğini araştırıyor. Sandık başkanı, siyasi parti temsilcileri ve üyeler ayrı ayrı ödeme alıyor. Peki, seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?.

Sandık görevli ücretleri bankaya mı yatacak?

Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde elden verilmemişti. Bu yılda seçimlerde yapanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.

2019 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ödemeler için “ yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır.

Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir” ifadeleri yer almıştı.

Görevli ücretleri ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır..

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor..