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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerinden Abdirahman Macalin Ahmed teslim oldu

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerinden Abdirahman Macalin Ahmed teslim oldu

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerinden Abdirahman Macalin Ahmed'in hükümet güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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NISA'dan yapılan açıklamada, 16 yıl boyunca örgüt içinde çeşitli görevlerde bulunan Abdirahman Macalin Ahmed'in başkent Mogadişu'da hükümet güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

"Ebu Sa'eed" veya "Şerif" olarak adlandırılan Ahmed'in, Banadır bölgesinde "mahkeme başkanlığı" ve Orta Şabel bölgesinde "vergi sorumluluğu" gibi görevler aldığı aktarıldı.

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