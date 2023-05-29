İOKBS burs ücreti 2023 kaç para oldu, yeni bursluluk ödeme takvimi

Maddi durumu eğitim masraflarını karşılamak için yeterli olmayan öğrenciler için verilen İOKBS bursu başvuruları bugün başladı ve 16 Haziran'da sona erecek. Bursluluk sınavı ortaokul 5,6,7,8'inci sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. 2023 yılı burs ücreti 863 TL olacak ve 12 ay boyunca ödenecek .

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Maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler için verilen bursluluk sınavı yani 2023 İOKBS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman MEB tarih açıkladı mı araştırması başladı. 2023 yılında 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların başvuracağı İOKBS yani bursluluk sınavı bu sene 3 Eylül'de yapılacak. 2023 İOKBS burs ücreti ise 863 lira oldu. Öğrencilere 12 ay boyunca ödenecek.

Bursluluk sınavı başvuru şartları ve tarihleri ise gündemdeki yerini aldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs sınavı başvuru tarihleri belli oldu. 12 ay boyunca düzenli olarak hesaplara yatırılacak burs paraları bu yıl 863 TL olarak belirlendi. İOKBS sınavı başvuruları meb.gov.tr internet sitesi üzerinden, e-Okul'dan ya da öğrencilerin eğitim aldıkları okul müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve başvuru şartları...

İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı. İOKBS sınavı için başvurular 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak.

İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir

İOKBS başvuru şartları neler?

- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.