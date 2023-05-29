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Malezya, "gemi enkazı yağmaladığı" şüphesiyle Çin gemisini alıkoydu

Malezya, "gemi enkazı yağmaladığı" şüphesiyle Çin gemisini alıkoydu

Malezya’nın, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma batık İngiliz savaş gemisini yağmaladığından şüphelenilen Çin bandıralı taşıma gemisini alıkoyduğu bildirildi.

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Malezya Denizcilik İdaresi açıklamasında, Çin’in Fuzhou kentine kayıtlı taşıma gemisine, Malezya’nın güneyindeki Johor eyaleti yakınlarında izinsiz demirlediği sırada baskın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, gemide, İkinci Dünya Savaşı sırasında batan bir İngiliz savaş gemisine ait top mermisi bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu top mermisinin, Johor’da bulunan onlarca patlamamış top mermisi ve diğer mühimmat kalıntılarıyla bağlantılı olduğunun düşünüldüğü bildirildi.

Ayrıca bulunan mühimmatların kontrollü şekilde patlatıldığı ifade edildi.

Geminin, batık İngiliz savaş gemisini yağmaladığı şüphesiyle alıkonulduğu belirtilen açıklamada, içinde 21 Çinli, 10 Bangladeşli ve 1 Malezyalı olmak üzere toplam 32 mürettebat bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Toplam 842 denizci can vermişti

Malezya medyasına göre, kendilerine arama-kurtarma ekibi süsü veren kişiler, "mavna" adı verilen taşıma gemileriyle Pearl Harbor saldırısından sonra 1941'de Japon torpidoları tarafından batırılan HMS Repulse ve HMS Prince of Wales gemilerinin enkazlarını yağmalamaya çalışıyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında bu gemilerde toplam 842 denizci ölmüş ve gemilerin enkazları anıt mezar olarak kabul edilmişti.

Malezyalı balıkçı ve dalgıçlar, nisanda bölgenin yakınında yabancı bir gemi gördükten sonra yetkilileri uyarmıştı.

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