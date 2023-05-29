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Libya'daki silahlı çatışmalar nedeniyle Trablus Üniversitesi'nde eğitime ara verildi

Libya'daki silahlı çatışmalar nedeniyle Trablus Üniversitesi'nde eğitime ara verildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı iki milis grup arasında yaşanan çatışmalar Trablus Üniversitesi'nde eğitime ara verilmesine neden oldu.

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Libya resmi haber ajansı LANA'ya göre, dün gece saatlerinde Trablus'un güneyindeki Ras Hasan bölgesi ile Caraba Caddesi'nde silahlı iki milis grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmalar nedeniyle Trablus Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verilirken bugün yapılacak imtihanlar da iptal edildi.

Dün akşam saatlerinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Abdurrauf Kara yönetimindeki Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada Tugayı" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Mahmud Hamza yönetimindeki "444 Tugayı" arasında hafif ve orta ağırlıklı silahların kullanıldığı çatışmalar yaşandı.

Libya Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım ve Acil Durum Birimi, çatışmalarda bir kişinin hafif şekilde yaralandığını, herhangi bir can kaybının olmadığını duyurdu.

Bütün yollar trafiğe açıldı, hayat normale döndü

Trablus Emniyet Müdürlüğü, çatışmaların yaşandığı bölgelerde ve bu bölgelere çıkan Ayn Zara ve Salahaddin gibi Trablus'un diğer semtlerinde yolların tamamının trafiğe açıldığını ve hayatın normale döndüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Imad et-Trabulsi, Trablus merkezli "Panaroma" televizyon kanalına konuştu.

"Bazı birimlerin görevlerinin yeniden tanzim edilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz"

Trabulsi, "Rada" ve "444 Tugayları" arasında yaşanan çatışmanın diyalog yoluyla çözülmesinden yana tavır aldıklarını ve doğrudan silahlı bir müdahalede bulunmadıklarını ifade etti.

Trabulsi, "Sayın Başbakan ile bazı birimlerin görevlerinin yeniden tanzim edilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Asayişin sağlanması İçişleri Bakanlığı ve emniyet müdürlüklerinin görevidir. Diğerleri yardımcı birimlerdir." dedi.

Libya'da milis güçler arasındaki çatışmalar

Libya'nın batı bölgelerinde faaliyet gösteren ve halk arasında milisler anlamına gelen "milişiyyat" olarak isimlendirilen birbirinden bağımsız silahlı gruplar arasında çeşitli aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Farklı üniformaları ile tanınan söz konusu silahlı gruplar, kâğıt üzerinde Başkanlık Konseyi Başkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına bağlı olsa da bağımsız hareket ediyor.

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