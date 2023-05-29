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Seçim zaferinin ardından kritik temas! Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek!

Seçim zaferinin ardından kritik temas! Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerini kazanarak tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Yarın başka programları olacak. Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Putin ile planlanıyor. Sadece onunla değil Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İspanya, NATO Genel Sekreteri, Hollanda, Ukrayna bunların hepsi bugün telefon görüşmesi için planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Biden, seçimden sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı tebrik ederek, "İkili meselelerde ve paylaştığımız küresel sınamalarda NATO müttefikleri olarak çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Erdoğan'ın yanı sıra yüksek katılım nedeniyle Türk seçmeni de tebrik etti. Türkiye'yi, "değerli bir NATO müttefiki ve partner" olarak nitelendiren Blinken, "Türk halkının seçtiği hükümet ile iş birliğimizi sürdürmeyi heyecanla bekliyorum" dedi.

ABD'nin siyasi bir atama olan ve Başkan Joe Biden tarafından büyükelçilik görevine getirilmeden önce Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük yapan Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, 29 Mart'ta CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu temasa tepki göstermişti.

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