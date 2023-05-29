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Kremlin'den açıklama: Rus-Türk ortak projelerinin uygulanmasında ivmenin korunacağını umuyoruz

Kremlin'den açıklama: Rus-Türk ortak projelerinin uygulanmasında ivmenin korunacağını umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki ortak projelerin uygulanmasında "yüksek" bir ivmenin olduğunu belirterek, "Elbette bu ivmenin korunacağını umuyoruz." dedi.

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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'ndeki başarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla düzenlenecek yemin törenine katılma ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bekleyeceğiz henüz bir davetiye gelmedi." ifadesini kullandı.

Başkan Putin'in, Erdoğan ile yakın zamanda telefonda görüşme ihtimalinin olduğunu aktaran Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değindi.

Sözcü Peskov, "Ortak Rus-Türk projelerinin uygulanmasında oldukça yüksek ivme var. Elbette bu ivmenin korunacağını umuyoruz. Çünkü bu alandaki hedefler gerçekten iddialıdır." diye konuştu.

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