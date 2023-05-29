BIST 4.739
DOLAR 20,08
EURO 21,55
ALTIN 1.256,06
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Parti'de seçim analizi yapılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti'de seçim analizi yapılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler zaferinin ardından seçim analizi yapılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Abone ol

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve 28 Mayıs'ta yapılan 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde elde edilen zafer sonrası seçimin analizini detaylı bir şekilde yapacak.

Erdoğan'a sunulacak

Seçimlerde hangi ilde oyların düştüğü, hangi illerde yükseldiğine ilişkin adeta seçimin röntgeni çekilecek. Sonuçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerinden Abdirahman Macalin Ahmed teslim oldu
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerinden Abdirahman Macalin Ahmed teslim oldu
İOKBS burs ücreti 2023 kaç para oldu, yeni bursluluk ödeme takvimi
İOKBS burs ücreti 2023 kaç para oldu, yeni bursluluk ödeme takvimi
Kaspersky araştırdı: Kripto madenciliğinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi
Kaspersky araştırdı: Kripto madenciliğinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi
Malezya, "gemi enkazı yağmaladığı" şüphesiyle Çin gemisini alıkoydu
Malezya, "gemi enkazı yağmaladığı" şüphesiyle Çin gemisini alıkoydu
Brezilya'nın aşırı sol partisine göre Erdoğan'ın kazanması, "emperyalizmin yenilgisi"
Brezilya'nın aşırı sol partisine göre Erdoğan'ın kazanması, "emperyalizmin yenilgisi"
Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya hayatını kaybetti
Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya hayatını kaybetti
Fransız Bakan duyurdu: Twitter Fransa'da yasaklanabilir!
Fransız Bakan duyurdu: Twitter Fransa'da yasaklanabilir!
Ekrem İmamoğlu 'her şey yeniden başlıyor' dedi İsmail Saymaz: İmamoğlu değişim meşalesini yakabilir
Ekrem İmamoğlu 'her şey yeniden başlıyor' dedi İsmail Saymaz: İmamoğlu değişim meşalesini yakabilir
Beştepe'den Mehmet Şimşek açıklaması! Ekonominin patronu mu oluyor?
Beştepe'den Mehmet Şimşek açıklaması! Ekonominin patronu mu oluyor?
İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı kaç para alacak?
İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı kaç para alacak?
Seçimden sonraki ilk ilşlem günü: Borsa günün ilk yarısında yükseldi!
Seçimden sonraki ilk ilşlem günü: Borsa günün ilk yarısında yükseldi!
Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti