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Başkan resmen duyurdu! Şampiyon Napoli'de Spaletti ile yollar ayrılıyor

Başkan resmen duyurdu! Şampiyon Napoli'de Spaletti ile yollar ayrılıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti ile yolların ayrılması kesinleşti.

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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, dün akşam İtalyan devlet televizyonu Rai 3'te katıldığı bir programda, bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan 64 yaşındaki deneyimli teknik adam Spalletti'nin durumuna ilişkin konuştu.

33 yıl aradan sonra Napoli'yi Serie A'da mutlu sona ulaştıran Spalletti'nin bir yıl ara vermek istediğini söyleyen De Laurentiis, "Spalletti özgür bir adam. Biri size gelip, ulaşabileceği en yüksek noktaya geldiğini düşündüğünü söyleyip, bir yıl ara vermek istediğini söyleyince, gitmesine izin vermek doğru olandır. Bize çok şey verdi, bu nedenle ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

De Laurentiis'in bu açıklamasıyla, bir süredir basında yer alan Napoli-Spalletti ayrılığı da kesinlik kazanmış oldu.

İtalyan spor basınında, Spalletti sonrası dönemde Napoli'nin başına Luis Enrique ya da daha önce de 2013-2015'te mavi-beyazlılarda görev yapan bir diğer İspanyol Rafael Benitez'in geçebileceği haberleri yer aldı.

2021'de Napoli'nin başına geçen Spalletti, ilk sezonunda mavi-beyazlıların Serie A'yı 3. sırada bitirerek, sonraki sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamış, 2. sezonunda ise Napoli'yi 1990'dan beri ilk kez lig şampiyonluğunu kazanmasının mimarı olmuştu.

Spalletti'nin Napolisi bu sezon, ligde şampiyonluğu haftalar önce garantilemesine karşın, İtalya Kupası'na son 16 turunda erken şekilde veda etmiş, Şampiyonlar Ligi'nde ise Milan'a çeyrek finalde yenilerek elenmişti.

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