Her iki seçimi nokta atışı bilen BETİMAR'ın mart ayı anketi ortaya çıktı hesap vermeliler

Cumhurbaşkanlığı 1. ve 2. tur seçimlerini tam isabetle bilen BETİMAR'ın mart ayındaki anket sonuçları muhalefetin seçim dönemini nasıl heba ettiğini ortaya çıkardı.

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28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ikin turunu Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Erdoğan, oyların yüzde 52.16 oy alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçları üzerine çarpıcı bir değerlendirme Twitter'da paylaşıldı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini bilen anket şirketi BETİMAR'ın mart ayında yaptığı anket sonuçları bugünlere ışık tutması açısından önem kazandı.

Altılı masanın dağınık görüntü verdiği Mart ayında oy patlaması yaşayan Muharrem İnce'nin başına gelenler muhalefet açısından aslında büyük bir fırsatın kaçırıldığını ortaya koydu.

CHP'nin hedefindeki Muharrem İnce

Kaset kumpası, iftira, linç kampanyası CHP çevrelerinin "adaylıktan çekil" baskısı altında kalan İnce, muhalefeti eleştirerek seçime 3 gün kala adaylıktan çekilmişti.

"Muharrem İnce aday olarak kalsaydı"

BETİMAR'ın mart ayı anketi sonuçlarının yer aldığı paylaşımda "Muharrem İnce'nin Mart ayındaki %12,3'ünden 3 puan Oğan'a, 4 puan Kılıçdaroğlu'na, 5 puan da Erdoğan'a gitmiş. Eğer aday olarak kalsaydı ve kampanyası komploya uğramasaydı, Erdoğan'ı 40'a, Kılıçdaroğlu'nu 35'lere çekebilirdi. İkinci turda, ilk turdaki oylar oranında yapılacak adaletli bir ittifakla ve oluşacak çarpan etkisiyle, ikinci turu %60'la muhalefet kazanırdı. Çok büyük günaha girdiler. Geleceğimizi çaldılar. Hesap vermeliler." ifadelerine yer verildi.

BETİMAR her iki turda tam sonucu tahmin etti

28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan yüzde 52,16 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 47,84'de kaldı. En yakın tahmini ilk turda olduğu gibi BETİMAR firması yaptı.28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan yüzde 52,16 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 47,84'de kaldı. En yakın tahmini ilk turda olduğu gibi BETİMAR firması yaptı.

4 Mayıs'taki ilk turda en başarılı tahmini yapan BETİMAR ikinci turda da neredeyse tam sonucu tahmin etti. BETİMAR'ın 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği ankette Erdoğan yüzde 52,2; Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 oy alıyordu.