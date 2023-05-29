Erdoğan'ın zaferiyle sonlanan seçimin ardından iş dünyasından çarpıcı mesajlar

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, dünyanın ekonomik ağırlığının batıdan doğuya kaydığını belirterek, "Böyle bir dönemde jeostratejik ve ekopolitik anlamda en kritik merkezlerden biri haline gelen ülkemizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan sonra da demokrasi, adalet ve hukukun ışığında atacağı adımlarla büyüyüp kalkınacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da 2023'ün en önemli siyasi olayı olarak kabul edilen Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarının Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Türkiye'nin, seçimlere yüksek katılım oranıyla dünyaya güçlü bir demokrasi örneği gösterdiğini kaydeden Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın ekonomik ağırlığının batıdan doğuya kaydığı bir dönemde jeostratejik ve ekopolitik anlamda en kritik merkezlerden biri haline gelen ülkemizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan sonra da demokrasi, adalet ve hukukun ışığında atacağı adımlarla büyüyüp kalkınacağına inanıyoruz. Türkiye'mizin refahı yolunda biz de TÜGİAD olarak var gücümüzle çalışacağız. TÜGİAD, ülkemizin, halkımızın ve devletimizin yanında eskiden olduğu gibi azimle üstüne düşeni yerine getirmeye devam edecektir. Ülkemizin yolu açık olsun."

"Hep birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu da Türkiye için çok önemli bir seçim döneminin daha ülkenin, çağdaş yapısı ve demokrasisine yakışır bir şekilde başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Halkın sandığa yansıyan iradesiyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yeni dönem TBMM'yi tebrik eden Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Hem global hem coğrafi risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemdeyiz. Ülkemiz açısından önemli fırsatları ve riskleri barındıran bu dönemde gereken reformlarla birlikte gelişimimizin güçlenmesi ve hızlanması için hep birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Meclis'imizin yeni dönemde Türkiye'nin güçlü küresel bir ekonomik aktör olarak yükselmesine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı örgütü Türkiye İMSAD olarak, bu dönemde demokrasi kültürünün kökleşmesi, refah ve huzur ortamının gelişmesi için tüm siyasi aktörler, kurum ve kuruluşlarca azami katkının sağlanmasını temenni ediyoruz."

"Milletimiz; vatanımızın istikbali ve bütünlüğüne inancını bir kez daha gösterdi"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise ikinci turda Türk milletinin teveccühü ve ferasetiyle yaptığı tercih sonucunda yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Eresin, "Yapılan seçimde milletimiz; vatanımızın istikbali, bütünlüğü, birlik ve beraberliğine olan inancını göstermenin yanında geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Eresin, "Milletimiz, ikinci yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha güçlendirilmesi, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için iradesini sandığa yansıtmıştır. Bu itibarla seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.

"Şimdi sorunların çözümü için kararlı ve hızlı adımlar atılması zamanı"

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nden (KAGİDER) yapılan açıklamada, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlanırken, kendisine görevinde başarılar dilendi.

Şimdi Türkiye'nin gündemindeki temel sorunların çözümü için kararlı ve hızlı adımlar atılmasının zamanının geldiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sürdürülebilir kalkınma sürecine girmiş, yatırımlar için cazip, müreffeh bir Türkiye yaratmak hedefiyle harekete geçilmelidir. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek temel konu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. Kadınların ekonomide, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit bir şekilde temsil edilmesi bugünümüz ve geleceğimiz için hayati öneme sahiptir. Bu hedef gerçekleşmeden diğer hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Bu kapsamda, kadın hakları alanında geriye gidiş olmaması, kazanımların üzerine yenilerinin eklenmesi önem arz etmektedir. KAGİDER olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının her alanda güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılmasını bekliyor ve 'artık eşitleyelim' çağrısı yapıyoruz."

Açıklamada, KAGİDER'in bu sürece bilgi birikimi, deneyimi ve uzmanlığıyla tam destek vereceği bildirildi.