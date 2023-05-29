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Brezilya'nın sol partisinden seçim açıklaması: Erdoğan emperyalizmi yendi

Brezilya'nın sol partisinden seçim açıklaması: Erdoğan emperyalizmi yendi

Brezilya'da aşırı sol görüşlü İşçi Davası Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı için "Erdoğan emperyalizmi yenerek Türkiye'de seçimleri kazandı." ifadesini kullandı.

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Partinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi için, "Emperyalizm yine yenildi. Erdoğan'a karşı yürütülen devasa bir darbe kampanyasının ortasında, Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanı yeniden seçildi." değerlendirmesi yapıldı.

NATO karşıtı tutumunu yineleyen İşçi Davası Partisi, açıklamasında, Erdoğan'ın emperyalizmi yenerek Türkiye'de seçimleri kazandığı vurgulandı.

"Emperyalizm, Orta Doğu'nun kontrolünü kaybediyor"

Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin bölgedeki önemine işaret edilen açıklamada, "Emperyalizm, Orta Doğu'nun kontrolünü kaybediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Brezilya'da İşçi Davası Partisi, Brezilya İşçi Partisinden ayrılanlar tarafından 1995'te kuruldu.

Kuruluşunda Troçkici aydınların etkin olduğu aşırı solcu partiye gazeteci Rui Costa Pimenta başkanlık ediyor.

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