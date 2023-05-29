ÖSYM'den deprem bölgesi için karar! DGS ücretsiz oldu

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 16 Temmuz'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) başvuruların bugün başladığını duyurdu. Başvurular 5 Haziran'da sona erecek.

Öte yandan ÖSYM, DGS ile ilgili, deprem bölgesini ilgilendiren bir karar aldı. Deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan DGS'de sınav ücreti almayacağız. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Daha önce YKS ve KPSS başvurularında da deprem bölgesinden başvuran adaylardan ücret almadığımızı ifade etmiştik. Bu tutumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.