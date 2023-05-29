Turistik gezinti teknesi battı! Ölenler var

İTALYA'nın kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde turistik gezinti teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle bir turistik gezinti teknesi alabora oldu.

Olayda yaşamını yitiren 4 kişinin cesedi güvenlik güçleri tarafından gölden çıkarıldı.

Teknede yolcu ve mürettebat dahil 24 kişinin bulunduğu, 20 kişinin çevredeki tekneler tarafından kurtarıldığı ya da yüzerek kıyıya ulaştığı belirtildi.

Teknedekilerin bir doğum günü partisi için bir araya geldiği kaydedildi.