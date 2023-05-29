Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri MEB ne zaman başlıyor?

Uzman öğretmen yazılı sınav başvuru tarihleri binlerce öğretmen tarafından yakında takip ediliyor. 10 yıldan fazla öğretmenlik yapmış olan öğretmenler başöğretmenlik sınavına başvuruda bulunacaklar. Hem maaş hem de derece farkı sağlayacak olan başöğretmen sınavı başvuruları yarın yani 30 Mayıs salı günü başlıyor.

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Birçok öğretmenin yakından takip ettiği uzman öğretmenlik başvuruları başlıyor, MEB son takvimi duyurdu. 10 yıldan fazla meslekte bulunan öğretmenlerin girmeye hak kazandığı uzman öğretmenlik başvuruları yarın yani 30 Mayıs salı günü başlıyor. 30 Mayıs'ta başlayan uzman öğretmenlik başvuruları 9 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Uzman öğretmenlik sınavı ise 19 Kasım'da yapılacak. Peki uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nereden yapılır?

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen başvuruları 30 Mayıs 2023 tarihinde başlayıp - 09 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Uzman ve Başöğretmen yazılı sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak.

Uzman öğretmenlik başvuru şartları

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak

öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

gibi şartlar aranacaktır.

Öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Öğretmen: Önceki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 793 TL

Uzman öğretmen maaşı

Uzman öğretmen: Önceki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 18 bin 246 TL