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Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Vavacars Fatih Karagümrük ile yarın deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek olan Yukatel Kayserispor, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaparak tamamladı. Saat 15.05’de havayolu ile İstanbul’a gidecek olan sarı kırmızılılar konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Kayserispor’da yarınki maçta Lionel Carole forma giyemeyecek.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan Vavacars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor maçı saat 20.00’de başlayacak ve hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

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