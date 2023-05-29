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Ahmet Nur Çebi'den bomba adaylık açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ahmet Nur Çebi'den bomba adaylık açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi için aday olmayacağını söyledi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi için aday olmayacağını söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Kafamda böyle bir düşünce yok. Beşiktaş'ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Burada faydalı olmaya talibim. Bunu kimlerin çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli isteyenler olabilir, onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmadığını aktaran Çebi, "Mevcut federasyon başkanının iyi niyetli olduğuna inansam da çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin yerine bir başkasının göreve devam etmesini tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

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