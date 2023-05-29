Bursluluk sınavı 2023 İOKBS başvuru tarihleri, başvuru şartları neler?

Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs desteği sunan İOKBS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. İOKBS bursluluk sınavı için başvurular 29 Mayıs'ta başladı ve 16 Haziran'a kadar devam edecek. 2023 yılı İOKBS sınavı ise 3 Eylül'de yapılacak. 2023 İOKBS bursluluk parası ödemesi ise 863 lira olacak.

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Maddi durumu eğitim masraflarını karşılamak için yeterli olmayan öğrenciler için verilen İOKBS bursu başvuruları bugün başladı. 2023 yılında 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların başvuracağı İOKBS yani bursluluk sınavı bu sene 3 Eylül'de yapılacak. 2023 İOKBS burs ücreti ise 863 lira oldu. Öğrencilere 12 ay boyunca ödenecek.

Bakan Mahmut Özer duyurdu: Kontenjanları arttırdık

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık.

Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."

İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı. İOKBS sınavı için başvurular 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak.

İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir