Fatih Portakal hazmedemedi! "Erdoğan'ı tebrik etmiyorum, çünkü..."

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ardından Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan olay yorum geldi. Sandık başında zafer işareti yaptığı için hakkında suç duyurusu yapılan Fatih Portakal, "Sonuca saygım var, Erdoğan’a hayırlı olsun diyorum. Çok istiyordu; o zaman kendi bozdu kendi düzeltsin. Ama tebrik etmiyorum" dedi.

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Hem kendi özel Youtube kanalı hem de Sözcü Ana Haber'de Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine yayınlarla öne çıkan Fatih Portakal, İzmir'de oyunu kullanırken zafer işareti yaptığı fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı. AK Parti o fotoğrafla ilgili suç duyurusu yaparken, Fatih Portakal'dan seçim sonucuyla ilgili yeni çıkış geldi. Adil bir seçim süreci yaşanmadığını savunan Fatih Portakal, seçim zaferini yazan gazetecileri korku ve ikbal beklentisi içinde olmakla suçladı.

'Günah olan şeylerle kazanmak mı? Yoksa...'

"Sonuca saygım var, Erdoğan’a hayırlı olsun diyorum. Çok istiyordu; o zaman kendi bozdu kendi düzeltsin. Ama tebrik etmiyorum" diyen Fatih Portakal, "Kaldığım yerden aynen yola devam! Günah olan şeylerle kazanmak mı? Yoksa helalinden kaybetmek mi? Bu da birileri için kafalarına takıntı olsun" ifadelerini kullandı. İşte Fatih Portakal'ın paylaşımının tamamı...

Gazeteci meslektaşlarını suçladı

Herkes Erdoğan’ın kazandığını konuşuyor.

Bazı isimler zaferden bahsediyor, bazıları CHP liderinin istifasını da dile getiriyor.

Yarış bittikten sonraki bakış açışı ve kişisel yorumlar bunlar.

Bense hala nasıl kazandığını sorguluyorum?

Kanımca, vicdan sahibi her insan önce şunu sorgulamalı: eşit koşullarda yapılan, adil bir seçim süreci mi yaşandı?

Kesinlikle hayır; devlet imkanlarının sınırsız akıtıldığı, sahteciliğin, yalanın, montajın, iftiranın, korkutmanın, yasağın ve engellemenin olduğu bir yarış…

Cesaretle önce bunun tespitini yapıp, daha sonra cümlenin devamını getirmek gerekir. Kendine gazeteci diyen isimler korkudan ve ikbalden bunu dile dahi getiremiyorlar. Sorgulamayı da gereksiz görüyorlar. Kaşımaya gerek yok!

Erdoğan alnının teriyle hak edip mi kazandı?

Soru gelsin o zaman: Erdoğan alnının teriyle tam anlamıyla hak ederek mi kazandı? Ya da koşullar iki aday için de eşit olsaydı sonuç değişir miydi? Bilmiyoruz.

Ve bu yüzden buraya yazıyorum: Sonuca saygım var, Erdoğan’a hayırlı olsun diyorum. Çok istiyordu; o zaman kendi bozdu kendi düzeltsin. Ama tebrik etmiyorum. Çünkü adaletsiz bir seçim süreci gözümün önünden akıp geçti.

Bu da birileri için kafalarına takıntı olsun

Hem montajları, sahteciliği, yalanları yani adaletsizliği yani kazanmak için yapılanları göreceğim hem buna “zafer” diyeceğim bir de tebrik edeceğim. Tüm insani özelliğimi ve olumlu kavramları ters yüz etmiş olurum.

Sonuç böyle ise geleceği birlikte yaşar görürüz. Kaldığım yerden aynen yola devam! Günah olan şeylerle kazanmak mı? Yoksa helalinden kaybetmek mi? Bu da birileri için kafalarına takıntı olsun.