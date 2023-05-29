Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un fethine ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Dünkü seçim zaferi sonrası 5 yıl daha Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek olan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.