Uzman öğretmen maaşları 2023 sınavı kazananlar ne kadar artacak?

10 yıldan fazla süredir öğretmenlik yapan öğretmenlerin gireceği uzman öğretmenlik sınavı için başvurular yarın yani 30 Mayıs'ta başlıyor. Sınav 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonrası uzman öğretmenlik ünvanını alan öğretmenlerin hem dereceleri hem de maaşları aratacak. Peki uzman öğretmenlik maaşları ne kadar olacak?

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Uzman öğretmenlik başvuruları başlıyor, MEB son takvimi duyurdu.. 10 yıldan fazla öğretmenlik yapmış olan öğretmenler başöğretmenlik sınavına başvuruda bulunacaklar. Hem maaş hem de derece farkı sağlayacak olan başöğretmen sınavı başvuruları yarın yani 30 Mayıs salı günü başlıyor. uzman öğretmenlik sınavı ise 19 Kasım tarihinde yapılacak. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması uzman öğretmenlik için aranan şartlarından en önemlisi. Peki uzman öğretmen olan bir öğretmenin maaşı net ne kadar artacak?

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen başvuruları 30 Mayıs 2023 tarihinde başlayıp - 09 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Uzman ve Başöğretmen yazılı sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak.

Uzman öğretmenlik başvuru şartları

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak

öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

gibi şartlar aranacaktır.

Öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Öğretmen: Önceki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 793 TL

Uzman öğretmen maaşı

Uzman öğretmen: Önceki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 18 bin 246 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuşmuştu...

Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclise sunacaklarını söyleyen Erdoğan, düzenleme sayesinde öğretmenlerin tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre; öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenler, uzman öğretmenlik unvanı alacak.

Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.