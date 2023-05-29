CHP'de MYK üyeleri istifa etti! Kılıçdaroğlu "Bu gece için erken" diye reddetti İmamoğlu bombası

Kemal kılıçdaroğlu ikinci turdaki ağır yenilginin ardından istifa çağrılarına kulak tıkarken, dün akşam toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında üyeler istifa dilekçelerini verdi. Kendisi CHP liderliğinden istifa etmeyeceğinin sinyalini veren Kılıçdaroğlu, MYK üyelerin istifalarını da geri çevirdi. İşte CHP kulisleri...

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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarının ortaya çıkmaya başlamasının ardından CHP Genel Merkezi fena karıştı. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın verdiği kulis bilgilerine göre, CHP'de dün akşam yapılan değerlendirmeler sırasında MYK üyeleri Kılıçdaroğlu'na istifasını sundu ancak Kılıçdaroğlu "Bu gece için erken" dedi. İşte Cenova'nın aktardığı CHP kulisleri...

Genel Merkez'de istifa konuşuluyor mu?

CHP'de olağanüstü kurultay ihtimali dillendirilmeye başlandı. Ankara'da genel merkez nezdinde henüz istifa sesleri yükselmiyor. Tanju Özcan sosyal medyada görüşlerini paylaştı ama son zamanda CHP'den uzaklaştırılan bir isimdi. Parti genel merkezinde de "Hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağız, kendi değişimimizi gerçekleştireceğiz" mesajları veriliyor artık. Daha çok erken ama bir öz eleştiri sürecine girilecek olması, Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına birlikte karar verelim demesi önemli.

İstifa için erken, birlikte karar verelim

CHP lideri edindiğim bilgilere göre 6 lider ile görüşmesinden önce de sonra da kurmayları detaylı olarak değerlendirmelerde bulundu. O değerlendirmeler sırasında MYK üyeleri istifalarını genel başkana sundu. Ancak Kılıçdaroğlu "Bu gece için erken" dedi. Tekrar bir MYK ardından PM ve il başkanları ile toplantı yapacağını söyledi. "En doğru kararı hep birlikte verelim" dedi.

Seçimi kaybetmemiş gibi davranmayacağız

CHP'de hızlı bir değerlendirme ve özeleştiri süreci olacak ona göre de yol haritası şekillenecek "Seçimi kaybetmemiş gibi davranmayacağız özeleştiri yapacağız ve kendi değişimimizi gerçekleştireceğiz" mesajları veriliyor.