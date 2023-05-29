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Hilmi Daşdemir, 'bazı ileri zekalılar' diyerek cevap verdi Fatih Altaylı gündeme getirmişti

Hilmi Daşdemir, 'bazı ileri zekalılar' diyerek cevap verdi Fatih Altaylı gündeme getirmişti

Suriyelilere vatandaşlık verilerek seçimin kazanıldığını söyleyen muhalif isimlere OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir, isim vermeden yanıt verdi. Daşdemir, "Vatandaşlığa hak kazanan Suriyeli sayısı 134.000 @RTErdogan’ın Kılıçdaroğlu’na attığı fark ne kadar? 2.292.180 oy, tam tamına 17,10 kat fazla" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu sona erdi, Erdoğan yüzde 52.16 oy alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarına ilişkin tartılışacak değerlendirmeler de geldi. Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından "Farklara bakılırsa Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi." yorumunu yaptı.

Altaylı'nın ve bazı çevrelerin gündeme getirdiği Suriyeli iddiasına isim vermeden 14 Mayıs seçimlerini bilen kamuoyu araştırma şirketi OPTİMAR Başkan Hilmi Daşdemir, sosyal medya hesabından sayıları vererek cevap verdi.

 

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