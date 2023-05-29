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Ömer dizisi Süreyya kim oynuyor, gerçek adı nedir? Simay Barlas dizileri

Ömer dizisi Süreyya kim oynuyor, gerçek adı nedir? Simay Barlas dizileri

Star TV'nin pazartesi akşamları en çok izlenen dizisi Ömer bu akşam 19. bölümü ile ekrana gelecek. Shitsell dizisinden uyarlama olan Ömer dizisinde en çok merak edilen karakterlerden biri de Ömer'in ayrıldığı nişanlısı Süreyya oldu. Ömer'e iftira atan Süreyya karakterine güzel oyuncu Simay Barlas hayat veriyor. Peki kimdir Simay Barlas, dizileri hangisi

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Ömer dizisi her pazartesi akşamı Star TV de ekrana geliyor. Dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu merak ediliyor. Özellikle son bölümlerde eski nişanlısı Ömer'in ondan ayrılmasını kaldıramayan ve Ömer'e iftira atan Süreyya karakteri merak ediliyor. Ömer dizisinde Süreyya karakterine güzel oyuncu Simay Barlas hayat veriyor. Daha önce Zalim İstanbul dizisinde çok başka bir karaktere hayat veren Simay Barlas, resmen Süreyya ile seyirciyi ters köşe yapıyor. 

Simay Barlas kimdir?

Simay Barlas  17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra ekran projelerine dahil oldu. 

İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

 ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, asıl çıkışını Murat Yıldırım ile başrollerini paylaştığı Aziz dizisinde hayat verdiği Efnan karakteri ile sağladı.

Simay Barlas son olarak Star Tv'nin yayınlandığı günlere damgasını vuran Ömer dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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