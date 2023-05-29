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Seçim sonuçları için ilçe meydanında kurban kesti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Seçim sonuçları için ilçe meydanında kurban kesti

SAKARYA’nın Geyve ilçesinde yaşayan çiftçi Akif Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve Murat Kaya’nın vekil seçilmesi sebebiyle meydanda kurban kesti.

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Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya’nın seçilmesi durumunda adak adayan çiftçi Akif Gül, ilçe meydanında kurbanını kesti.

Akif Gül, “Şükürler olsun olaysız seçimler tamamlandı. Ülkemizin istikrarı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi çok önemliydi. Geyve’de büyük hizmetleri olan Murat Kaya’nın vekil olması da ilçemiz ve şehrimiz için çok iyi oldu. Adağımız vardı yerine getirdik. Allah dualarımızı kabul etsin” dedi.

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