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Ömer dizisinde Gamze'nin asabi annesi Fatma'yı kim oynuyor, gerçek adı nedir?

Ömer dizisinde Gamze'nin asabi annesi Fatma'yı kim oynuyor, gerçek adı nedir?

Star TV'nin pazartesi akşamları en çok izlenen dizisi Ömer bu akşam 19. bölümü ile ekrana gelecek. Shitsell dizisinden uyarlama olan Ömer dizisinde en çok merak edilen karakterlerden biri de Gamze'ye sürekli evlilik baskısı yapan, sinirli Fatma oldu. Gamze'nin annesini oynayan Fatma karakterine gerçek hayatta Serpil Gül hayat veriyor.

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Ömer dizisi her pazartesi akşamı Star TV de ekrana geliyor. Dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu merak ediliyor. Özellikle son bölümlerde Fatma karakteri ön planda.. STAR TV’de yayınlanan Ömer dizisi oyuncuları ve karakterleri merak uyandırdı. Her pazartesi ekrana gelen dizide Serpil Gül'ün oyunculuğu ve canlandırdığı karakter gündem oluyor. İşte Ömer Fatma hakkında bilgiler...

Ömer dizisinin Fatma'sı Serpil Gül kimdir? 

Başarılı usta oyuncu, 1962’de Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sayısız tiyatro oyununda boy gösteren Serpil Gül, dizi ve filmlerde de yer aldı.

Gerçek adı Nurten Batmaz olan Serpil Gül, Kırık Kanatlar dizisinde oynadı sonrasında ise Böyle Bitmesin, Benim İçin Üzülme dizilerinde bulundu. 2017'de Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat verdi. 2018’de Kanal D ekranlarına gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Hacer Özkan karakterini canlandırdı. Hisarbuselik (2006) dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.

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