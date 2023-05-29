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Süreyya'nın sinsi kardeşi Figen kim oynuyor, gerçek adı nedir? Seda Dadaşova dizileri

Süreyya'nın sinsi kardeşi Figen kim oynuyor, gerçek adı nedir? Seda Dadaşova dizileri

Ömer dizisinde sürekli Süreyya'yı dolduruşa getiren ve ablası ile Ömer'in arasını bozan 'sinsi Figen' karakterine kim hayat veriyor merak konusu oldu. Ömer dizisinde ablası Gamze'yi dolduran sinsi kardeş Figen'i genç oyuncu Seda Dadaşova canlandırıyor. Peki kimdir Seda Dadaşova, kaç yaşında?

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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer, Salı akşamları ekrana geliyor. Shitsell dizisinden uyarlama dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri de Ömer'in baldızı, Gamze'nin kardeşi Figen oldu.  Ömer dizisi, salı akşamları Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Netflix'in Shitsell dizisinden birebir uyarlama olan Ömer dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor.

Gamze'nin küçük kardeşi olan ve sürekli Ömer'e karşı Gamze'yi dolduran Figen'i genç oyuncu Seda Dadaşova oynuyor. Daha önce de Leyla İle Mecnun tiyatrosunda rol alan Seda Dadaşova kimdir, kaç yaşında? Seda Dadaşova dizileri hangisi? 

 Ömer dizisinin Figen'i Seda Dadaşova kimdir?

 2002 doğumlu güzel oyuncu Seda Dadaşova aslen Azerbaycan’lıdır. Oyuncu, tiyatrocu ve model olarak bir çok projede rol almıştır.

Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu bazı kaynaklarda belirtildiği üzere Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden eğitim hayatını sürdürmektedir. Daha önce dizi oyunculuğu öncesinde, Leyla İle Mecnun adlı tiyatro oyununda sahne almıştır.

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