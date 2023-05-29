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Yeniden Refah yöneticisinden 'şımarık' paylaşım! "Erbakan 5 yıl sonra devralacağı Beştepe'de!"

Yeniden Refah yöneticisinden 'şımarık' paylaşım! "Erbakan 5 yıl sonra devralacağı Beştepe'de!"

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'deki kutlamalarda Fatih Erbakan'ı kürsüye çağırdığı anların videosunu öyle bir notla paylaştı ki büyük tepki çekti. Bunun üzerine o paylaşımını sildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığının kesinleşmesinin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşması yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı liderlerini de sahneye çağırıp partilileri birlikte selamladı. İşte o anlara ait bir videoyla ilgili paylaşım olay oldu.

Milli Görüş Lideri 5 yıl sonra devralacağı...

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve MKYK üyesi Melih Güner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı sahneye alıp birlikte halkı selamladığı anların videosunu, "Milli Görüş Lideri 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde" notuyla paylaştı. 

Hadsiz, şımarık ve tehlikeli davranış...

Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük tepki çekti. Gazeteci Erem Şentürk, o paylaşımı alıntılayarak, "Hadsiz, şımarık ve tehlikeli oluşumlar bunlar" dedi. Sosyal medyadaki tepkilerin sertliği üzerine Güner o paylaşımını silmek zorunda kaldı. 

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