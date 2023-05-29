Ömer dizisi Şükran'ın kızı Elif'i kim oynuyor, gerçek adı nedir?

Ömer dizisi her pazartesi akşamı Star TV de ekrana geliyor. Dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu merak ediliyor. Özellikle son bölümlerde tavırları ile dikkat çeken karakterlerden biri de Şükran'ın kızı Elif oldu. Elif karakterine genç oyuncu İrem Tokat hayat veriyor. Peki kimdir İrem Tokat, yaşı kaç?

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Star TV'nin pazartesi akşamları en çok izlenen dizisi Ömer bu akşam 19. bölümü ile ekrana gelecek. Shitsell dizisinden uyarlama olan Ömer dizisinde en çok merak edilen karakterlerden biri de Ömer'in yeğeni, Şükran'ın kızı Elif oldu. Elif arakterine genç oyuncu İrem Tokat hayat veriyor.

İrem Tokat 2000 yılında Tokat şehrinde doğmuştur. Günümüzde 22 yaşında olan İrem Tokat yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. 1.78 cm boyunda ve 58 kg ağırlığındadır. Daha önce Sana Söz dizisinde rol almıştır. Instagram'da iremtokatt ismiyle paylaşımlarına devam eden İrem Tokat'ın bu mecrada 2056 takipçisi bulunmaktadır. Kariyerine Hasan Can Türkkanı'nın menajerliğinde devam etmektedir.