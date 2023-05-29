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HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü! Anneannesi Sultan Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaşamını yitiren anneannesi Sultan Yaylalı, Konya'nın Kulu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Koca'nın anneannesi Yaylalı (88), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 25 gündür tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün hayatını kaybetti.

Kulu'ya bağlı Acıkuyu Mahallesi'ne getirilen Yaylalı'nın cenazesi, öğle namazının ardından mahalle kabristanlığında kılınan cenaze namazıyla aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti.

Törene, Bakan Koca'nın yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Vedat Cenger, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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