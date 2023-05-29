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Muhtar öldü yerine abisi seçildi! O da kalp krizinden öldü

Muhtar öldü yerine abisi seçildi! O da kalp krizinden öldü

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesine bağlı Pınarözü Köyü'nde 31 Mart 2019 seçimlerinde muhtar seçilen Mustafa Kaymaz 2021 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Yerine abisi Salim Kaymaz muhtar seçildi. Abi Kaymaz da kalp krizine yenik düştü. Köyde bir dönemde üçüncü muhtar seçilecek.

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden muhtarın yerine seçilen ağabeyi de kalp krizi geçirerek öldü. Pınarözü köyünde 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde muhtar olan Mustafa Kaymaz, 20 Kasım 2020'de kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kardeşinin yerine muhtar olmuştu

Köyde 06 Haziran 2021'de yapılan ara seçimde Mustafa Kaymaz'ın ağabeyi Salim Kaymaz muhtar seçildi. Salim Kaymaz da sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaymaz'ın cenazesinin yarın Pınarözü köyünde defnedileceği öğrenildi.

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