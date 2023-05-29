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Borsa'da altının kilogramı 1 milyon 249 bin liraya geriledi

Borsa'da altının kilogramı 1 milyon 249 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 249 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 245 bin lira, en yüksek 1 milyon 359 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,5 azalarak 1 milyon 249 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 428 milyon 657 bin 660,72 lira, işlem miktarı ise 2.676,09 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 476 milyon 296 bin 904,44 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

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