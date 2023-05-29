Alman Spiegel: Sonsuza dek Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Avrupa basınında "Sonsuza dek Erdoğan", "Ömür boyu Erdoğan", "Namağlup Erdoğan" ve "Türkiye, Erdoğan'ı ebedileştiriyor" başlıkları öne çıktı.

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Dünya basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını manşetlere taşımaya devam ederken, birçok yayın kuruluşu seçmenin sandığa yoğun ilgisine dikkat çekti.

"Sonsuza dek Erdoğan" başlığını kullanan Spiegel, Türkiye'nin yeniden cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih ettiğini, Erdoğan'ın 5 yıl boyunca ülkeyi yönetmeye devam edeceğini yazdı.

Haberde Erdoğan'ın seçim galibiyeti ve yeni dönemde Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkinin nasıl olacağı konusunda yorumlara yer verildi.

"Namağlup Erdoğan"

Die Welt gazetesi "Namağlup Erdoğan" başlığıyla verdiği haberinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatıldı ve "Erdoğan'ın hedefi her zaman gücün zirvesinde olmaktı. Görünüşe göre destekçileri onun bu dileğini yerine getirdi ve onu 5 yıl daha Türkiye Cumhurbaşkanı seçti." ifadelerine yer verildi.

Altı partiden oluşan muhalefet ittifakının, 20 yıldır bu kez Erdoğan'ı yenmek için en iyi şansa sahip olduğuna; hatta birçok anketin, Kılıçdaroğlu'nun zafer kazanacağını tahmin ettiğine işaret edilerek, "Ancak pek çok Batılı gözlemci gibi onlar da Erdoğan'ı ve halk arasında hala gördüğü desteği hafife aldılar." değerlendirmesi yapıldı.

Bild gazetesi eski futbolcu Mesut Özil'in, Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla yaptığı paylaşımını manşetine taşıdı. Özil'in, "Şükürler olsun" ifadesiyle yaptığı paylaşımına, kalp ve Türk bayrağı emojisi eklediği vurgulandı.

Kamu yayıncısı ARD'ye ait Tagesschau sitesinde, Erdoğan'a seçim zaferi dolayısıyla dünyanın dört bir yanından tebrikler yağdığı vurgulandı. Erdoğan'ı tebrik edenler arasında ABD ve AB ülkelerinin liderlerinin bulunduğuna işaret edildi.

Yunanistan basını: Ömür boyu Erdoğan

Yunanistan'da tüm gazeteler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilmesini manşetten gördü.

Ta Nea, Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir iktidarda olduğuna dikkat çekti; EFSYN, Türkiye'deki seçim sonuçlarını "Erdoğan'ın 3. 10 yıla zaferle girişi" başlığıyla aktardı.

Eleftheros Tipos gazetesi, Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasındaki "mezara kadar" ifadesine atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini "Ömür boyu Erdoğan" başlığıyla verdi.

Kathimerini gazetesinin portalında da "Erdoğan'ın 21. yüzyılı" başlığıyla verilen analizde pratikte Erdoğan'ın 21. yüzyılın dörtte birinde iktidarda olduğu vurgulandı.

Belçika basını: "Recep Tayyip Erdoğan, değişmez galip"

Belçika basınının büyük bölümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve seçilmesini ilk haber olarak verdi.

Le Soir gazetesi, "Recep Tayyip Erdoğan, değişmez galip" başlıklı analizinde, milliyetçilerin oyunu alan Erdoğan'ın muhaliflerin eşi görülmemiş şekilde bir araya gelmesine rağmen kazandığını yazdı.

Cumhur ittifakının 14 Mayıs'taki seçimde mecliste çoğunluğu kazandığını hatırlatan gazete, Erdoğan'ın seçmene istikrar vadettiğini değerlendirmesini yaptı.

La Libre Belgique gazetesi, Türkiye-AB ilişkilerini merkeze alan analizinde, AB diplomatlarının bir kısmının 14 Mayıs'taki ilk turdan önce iktidarda değişim beklediği hatırlatıldı.

Flamanca yayın yapan De Morgen Erdoğan'ın balkon konuşmasına yer vererek birlik ve dayanışma çağrısı yaptığını yazdı.

De Standaard gazetesi de Erdoğan'ın sonuçların belli olmasından sonra söylediği "Kazanan Türkiye'dir" sözlerine yer verdi.

İspanyol basını: "Erdoğan, 20 yıl iktidarda kaldıktan sonra tekrar seçilmeyi başarıyor"

İspanyol El Pais gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini, "Erdoğan, 20 yıl iktidarda kaldıktan sonra tekrar seçilmeyi başarıyor" başlığını attı.

İlk iki sayfasını Türkiye'deki seçimlere ayıran gazete, "Erdoğan seçimlerin ikinci turunda açık bir zafer elde etti. İlk hedef ekonomiyi düzeltmek." değerlendirmesini öne çıkardı.