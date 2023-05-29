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Kazada paramparça olan otomobilde sıkışan sürücü dakikalarca telefonda konuştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kazada paramparça olan otomobilde sıkışan sürücü dakikalarca telefonda konuştu

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında lüks otomobil tırın dorsesine arkadan çarptı. Paramparça olan otomobil içerisinde sıkışan sürücü, dakikalarca telefonda konuştu. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Abbas U. yönetimindeki 34 LYS 27 plakalı Audi marka otomobil, Gürcistan uyruklu sürücü idaresindeki VL-9060-VL plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle paramparça olan otomobil içerisinde sürücü Abbas U. sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkarma çalışmalarını yürütürken, yaralı sürücü Abbas U. dakikalarca telefonda konuştu.

Sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abbas U., hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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