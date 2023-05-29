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Trabzonspor'da dev sponsorluk anlaşması

Trabzonspor'da dev sponsorluk anlaşması

Karadeniz basınında Trabzonspor'un stat isim sponsorluğunda büyük aşama kaydettiği ve imzanın yakın olduğu yazıldı.

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Trabzonspor, uzun süredir stadyum isim sponsorluğu için görüşmeler yapıyor.  Bordo-mavili takımın sponsorunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. 

Karadeniz'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Türk Telekom ile 3 yıllık 10'ar milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya (646 milyon Türk Lirası) anlaşma sağladı. 

Ayrıca kesin rakam hakkında henüz bilgi bulunmadığı da belirtildi. 

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