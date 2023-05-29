HABER / SPOR / TRABZONSPOR
Trabzonspor'da dev sponsorluk anlaşması
Karadeniz basınında Trabzonspor'un stat isim sponsorluğunda büyük aşama kaydettiği ve imzanın yakın olduğu yazıldı.Abone ol
Trabzonspor, uzun süredir stadyum isim sponsorluğu için görüşmeler yapıyor. Bordo-mavili takımın sponsorunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Karadeniz'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Türk Telekom ile 3 yıllık 10'ar milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya (646 milyon Türk Lirası) anlaşma sağladı.
Ayrıca kesin rakam hakkında henüz bilgi bulunmadığı da belirtildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ve boşandılar! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ adliyeye el ele geldi, evlilik bitti hala el eleler