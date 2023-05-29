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Hollanda'da Erdoğan'a oy verenlerin ülkeyi terk etmesini istedi

Hollanda'da Erdoğan'a oy verenlerin ülkeyi terk etmesini istedi

Aşırı sağcı Wilders, ülkesinde Erdoğan'ı seçen Türkleri hedef aldı. Hollandalı ırkçı siyasetçi, "Çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmalarını temenni ediyorum" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçiminde oyların yüzde 52,16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi 2028 yılına kadar yönetme hakkını elde etti.

Seçim için yurt dışında oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar da sandığa gitti. Oy kullanılan ülkelerden biri de Hollanda oldu.

Hollanda'da Erdoğan üstünlüğü

Erdoğan, söz konusu Avrupa ülkesinde oyların yüzde 70,45'ini aldı. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 29,55 oranında kaldı.

İlk turda yüzde 68,41 oy oranına sahip olan Erdoğan'ın oylarını artırdığı görüldü.

Wilders'ı rahatsız eden tablo

Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders ise ortaya çıkan bu tablodan rahatsız oldu.

Erdoğan'a oy veren Türklerin Hollanda'dan ayrılmasını istedi

Wilders, Hollanda'da Erdoğan'dan yana tercihte bulunanlardan ülkeyi terk etmelerini istedi.

Müslüman düşmanı Wilders, sosyal medya hesabından paylaştığı ve Cumhurbaşkanı'nı da hedef aldığı mesajında şöyle dedi:

Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!

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