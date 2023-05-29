İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı

İstanbul İl Seçim Kurulu, seçiminin 2. turu çerçevesinde kesin olmayan sonuçları İstanbul Adalet Sarayı içindeki kurulun kapısına asılarak ilan etti.

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Türkiye'nin kaderini belirleyen seçim süreci geride kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde kazandığı seçim sonuçlarında oranlar ise illere göre değişiklik gösterdi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu çerçevesinde kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

39 ilçeden gelen sonuçların yer aldığı birleştirme tutanakları, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı içindeki kurulun kapısına asılarak ilan edildi.

İstanbul'da 11 milyon seçmenden 9 milyonu oy kullandı

Açıklanan Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme tutanağına göre, İstanbul'da sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmen sayısı 11 milyon 375 bin 616 olurken, oy kullanan seçmen sayısı 9 milyon 984 bin 159 olarak aktarıldı.

Oy kullanmayan 1 milyon 391 bin 457 vatandaşın bulunduğu seçimde, oy kullanan vatandaşların geçerli oy sayısı 9 milyon 889 bin 852 olurken, geçersiz oy sayısı ise 94 bin 307 olarak bildirildi.

Adayların aldığı oy belirlendi

Tutanağa göre İstanbul'da, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 5 milyon 121 bin 194 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 768 bin 658 oy aldı.