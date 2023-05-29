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Kılıçdaroğlu'nun çağrısı karşılık bulmadı! 10 milyondan fazla...

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı karşılık bulmadı! 10 milyondan fazla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı 2. tur seçimlerinde 10 milyon 400 bin seçmenin oy kullanmadığı ifade edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar bunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tur öncesi değişen söyleminin etkili olduğunu belirtti.

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14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için dün yeniden sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turundan zaferle ayrılan aday ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Oy kullanmayanların sayısı 2 milyon arttı

2. tur seçimlerine damga vuran detay ise sandığa gitmeyen seçmenlerin sayısı oldu. 14 Mayıs'ta 8 milyon 300 bin seçmen oy kullanmazken, bu sayı dünkü seçimde 2 milyon artarak 10 milyon 400 bine ulaştı.

"Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği etkilemiş olabilir"

Seçmenin sandığa gitmemesiyle ilgili NTV'ye değerlendirmelerde bulunan bir uzman, bunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tur öncesi değişen söyleminin ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın destek açıklamasının etkili olabileceği yorumunda bulundu.

"Nasıl olsa adayımız kazanamayacak" diyenler...

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir başka uzman ise yaşanan olayın iki boyutlu olduğunu ifade etti. İlk turda adayı düşük oy alan seçmenin ikinci turda "Nasıl olsa adayımız kazanamayacak" refleksiyle sandığa yönelmemiş olabileceğini belirten uzman isim, ilk turda daha çok oy alan adayın seçmeninin "Nasıl olsa kazanacağız" diye sandığa gitmemiş olabileceğini söyledi.

"Sandığa gidin" çağrısı karşılık bulmadı mı?

Hatırlanacağı üzere Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur seçimleri öncesi vatandaşlara sık sık "Mutlaka sandığa gidin" çağrısında bulunmuştu. Ancak ortaya çıkan seçim sonuçları, Kılıçdaroğlu'nun çağrısının karşılık bulmadığı şeklinde yorumlandı.

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