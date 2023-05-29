Ekrem İmamoğlu düğmeye bastı, İsmail Saymaz konuştukça Fatih Portakal renkten renge girdi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında seçimin kaybedilmesinin ardından Millet İttifakı'nda yaşanan gerilimi değerlendiriyor.

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Türkiye'nin aylardır beklediği Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleşti ve Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oranında oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı büyük bir zafer daha elde etti. Sosyal medyada bir tarafta üzülenler, bir tarafta sevinenler duygularını paylaştı. Seçimden sonra en çok merak edilen konu ise Millet İttifakı’nın akıbetiydi. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından 6'lı masa liderleri CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Mansur Yavaş’la birlikte Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilen Ekrem İmamoğlu ise toplantının ardından yaptığı bir açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını bile anmadı ve ‘bana güvenin’ mesajı vererek herkesin kafasında soru işareti bıraktı. Anlaşılan o ki CHP'de ipler fena halde gerildi ve masada tartışmalar başladı. En büyük tepkinin de Meral Akşener kanadından geldiği tahmin ediliyor. Nitekim Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu için ilk başta ‘kazanamayacak aday’ diyerek masadan ayrılmış ancak aradan saatler geçtikten sonra tekrardan masaya dönerek Kılıçdaroğlu'nun destekleme kararı almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu adaylık inadı seçimin sonuçlanmasının ardından muhalif medyayı da bir hayli sinirlendirmişe benziyor. Oy sayımı sürerken Kılıçdaroğlu'nun oyları düştükçe İsmail Saymaz Sözcü TV'de muhalefete verdi veriştirdi. İsmail Saymaz konuştukça Fatih Portakal'da adeta renkten renge girdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu konuları ve gündemin diğer önemli maddelerini değerlendiriyor.