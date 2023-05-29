Gültekin Uysal'dan seçim sonuçlarına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarıştığı hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, 12.kez kaybetti. Sonucu kazancın başlangıcı olarak değerlendiren Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal "Bu seçim kaybettiği zannedilen Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazandığı bir seçimdir" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk kez yapılan ikinci tur oylamasıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 milyondan fazla oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha mağlup etti.

Seçimde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan tüm illerde oy oranını artırırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 11 ilde düştü.

İstifası beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada 'devam' mesajı verirken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıktığı seçimden sonra Millet İttifakı'nda yer alan partilerin liderleri tek tek değerlendirmede bulundu.

İttifakın en küçük ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını vurguladı.

"Bu seçim kaybettiği zannedilen Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir seçimdir"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi sayısal olarak kazanmasına karşın aslında kaybettiğini savunan Uysal, şunları söyledi:

Bilinmesi gerekir ki Erdoğan kirli ve eşit rekabet imkanı olmayan bir seçimi sayısal olarak kazanmış, siyasal olarak kaybetmiştir. Bizim için ise kazancın başlangıcı burasıdır.

Bu seçim 'kazandık' diyenlerin kaybettiği, kaybettiği zannedilen Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir seçimdir. Elbet bir gün tarih hükmünü icra edecektir.

"Haksız rekabetin en kesif örneğiyle karşılaştık"

Uysal, şu ifadeleri kullandı:

Çok partili siyasi hayata geçtiğimiz günden bugüne, hiç olmadığı ve hatta hiç görülmemiş şekilde, kamunun imkan ve araçlarının bir siyasi parti lehine hareket ettiği ve bir 'tek parti iktidarı'nın varlığını kanıtlayan seçim dönemini geride bıraktık.

Bir tarafta iktidar ve iktidarın tüm imkanları, dahası iktidarın yedeğine aldığı birçok kirli güç unsuru, diğer tarafta ise yıllardır süren hukuksuzluk, haksızlık ve yolsuzluklara karşı kısıtlı imkanlar ve seçmenin samimi desteğinin rekabetine tanık olduk. Aslında iktidarın sahip olduğu imkanları düşündüğümüzde siyasette haksız rekabetin en kesif örneğiyle karşılaştık.

"Sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içindeyim"

Türk siyasi tarihinin en adaletsiz seçimini geride bıraktık. Buna karşın Türkiye'de değişime duyan, refah, adalet ve demokrasi arayan, bu değerlerin bilincinde artı değer yaratan milyonlarca insanın desteği ile umutvar olduk. Kıymetli Demokratlar, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde verdiğimiz mücadele, inandığımız değerlere ve hayalini kurduğumuz Türkiye'ye ulaşmak için verilmiş mücadeledir. Bu vesileyle şüphesiz verdiğimiz ve verdiğiniz mücadele takdire şayandır.

Tek bir şüphe ya da soru işareti olmadan çıktığımız bu yolda, elinizde bulunan imkan ve şartların ötesinde bir feraset ve dirayetle yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. İnandığımız değerlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içindeyim.