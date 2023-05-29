Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 28 Mayıs'taki seçim sonuçları dolayısıyla tebrik etti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17. zaferiyle sonuçlanan seçimlerden sonra tebrikler devam ediyor.
Bu kapsamda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
"Ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur"
11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'nda yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur." ifadesi kullanıldı