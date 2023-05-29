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TÜİK'ten 'Enflasyon' ve doğalgaz açıklaması: Sert düşüş olacak

TÜİK'ten 'Enflasyon' ve doğalgaz açıklaması: Sert düşüş olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğalgazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulanacağını açıkladı.

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TÜFE Değişiklik mayıs ayı enflasyonunda sert bir düşüşe neden olacak. Diğer aylarda 25 metreküp üstü ödenen fiyat dikkate alınacak. Değişiklik mayıs ayı enflasyonunda sert bir düşüşe neden olacak. Diğer aylarda 25 metreküp üstü ödenen fiyat dikkate alınacak.

Mayıs ayı itibarıyla uygulamaya başlanan bir ay ücretsiz ve bir yıl indirimli dogalgaz kararı enflasyon hesaplamasını değiştirdi.

Tüfe hesaplamasında doğalgaz sıfır fiyat yöntemi uygulanacak

TÜİK, mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını açıkladı.

2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak.

TÜFE hesaplaması, 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyat dikkate alınacak.

"Enflasyonda sert düşüşe neden olacak"

TÜİK, bu değişikliğin mayıs ayı enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini belirtti. Ancak doğalgaz tüketiminin artacağı yıl sonuna doğru enflasyonu artıracağını vurguladı.

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