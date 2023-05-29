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CHP’li gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'de değişim istedi

CHP’li gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'de değişim istedi

Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetinin ardından sosyal medyadan açıklama yapan CHP’li gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'de değişim istedi. Özdil, "kurucu ayarlarından uzaklaştırılan CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir" dedi.

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7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 5 gibi bir farkla seçimi Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kaybetmesine isyan eden CHP’li gazeteci Yılmaz Özdil, partisinde değişim istedi.

Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için Sözcü TV’den kovulan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP’yi geri almadan Türkiye’yi geri alabilmek mümkün değildir” ifadesini kullandı.

CHP’nin kurucu ayarlarından uzaklaştırıldığını belirten Özdil, şu ifadelerde bulundu:

"Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, mutant gazetecilere karşı kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır.

Yedi milyon altı yüz seksen sekiz bin dokuz yüz kırk beşinci defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum, kurucu ayarlarından uzaklaştırılan CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir."

“Muhalif medyayı takip edenler yüzde 90'la kazanıyoruz zannediyor”

Daha önce de muhalif medyanın CHP’li seçmeni kandırdığına dikkat çeken Yılmaz Özdil, “Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya, CHP ilk seçimde yüzde 90'la seçimi kazanır.” ifadesinde bulunmuştu.

Mevcut CHP yönetimine yönelik eleştirilerine devam eden Özdil, bazı gazetecilerin kişisel menfaatleri uğruna muhalif seçmene yalan söylediğinin altını çizdi.

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