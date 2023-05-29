Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na davet edildi

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu Uluslar Ligi'nde oynanacak İspanya maçı öncesinde aday kadroya aldı.

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Uluslar Ligi yari final mücadelesinde İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da da teknik direktörlük yapan İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini'den sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki yıldızı Nicolo Zaniolo'ya müjdeli bir haber geldi.

Deneyimli teknik adam, hücum oyuncusunu Milli Takım kadrosuna davet etti.

Maç eksiği nedeniyle çağırmamıştı

Mancini, Zaniolo'yu daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına da davet etmeyi düşünmüş, ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle Zaniolo, İtalya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı.



Milli Takım formasını 11 kez giydi

Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve 2 kez de gol sevinci yaşamıştı.

Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığı 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.