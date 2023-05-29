BIST 4.769
DOLAR 20,09
EURO 21,58
ALTIN 1.255,42
HABER /  DÜNYA

Vladimir Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Vladimir Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci seçimini de zaferle bitirdi.

İlk olarak 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde sonuçlar, ikinci turu işaret etti. Dün yapılan seçimler yurdun dört bir yanında heyecanla takip edildi.

Veri akışı süresince önde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen saatlerde 12. Cumhurbaşkanlığı'nı ilan etti. Ardından dünyadan tebrikler gelmeye başladı.

Putin'den tebrik telefonu

Bu isimlerden biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

İki ülkenin ilişkileri

Putin görüşmede Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan Putin yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK'ten 'Enflasyon' ve doğalgaz açıklaması: Sert düşüş olacak
TÜİK'ten 'Enflasyon' ve doğalgaz açıklaması: Sert düşüş olacak
CHP’li gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'de değişim istedi
CHP’li gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'de değişim istedi
Ekrem İmamoğlu düğmeye bastı, İsmail Saymaz konuştukça Fatih Portakal renkten renge girdi
Ekrem İmamoğlu düğmeye bastı, İsmail Saymaz konuştukça Fatih Portakal renkten renge girdi
Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
İzmir'in için sağanak yağış uyarısı
İzmir'in için sağanak yağış uyarısı
Gültekin Uysal'dan seçim sonuçlarına ilk yorum
Gültekin Uysal'dan seçim sonuçlarına ilk yorum
Habertürk ‘satış’ iddiasını yalanladı
Habertürk ‘satış’ iddiasını yalanladı
CHP'li Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
CHP'li Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Rusya'dan Ukrayna'da askeri havaalanlarına saldırı yapıldı
Rusya'dan Ukrayna'da askeri havaalanlarına saldırı yapıldı
Kılıçdaroğlu'nun çağrısı karşılık bulmadı! 10 milyondan fazla...
Kılıçdaroğlu'nun çağrısı karşılık bulmadı! 10 milyondan fazla...
Hollanda'da Erdoğan'a oy verenlerin ülkeyi terk etmesini istedi
Hollanda'da Erdoğan'a oy verenlerin ülkeyi terk etmesini istedi
Ahmet Nur Çebi TFF Başkanlığı için aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi TFF Başkanlığı için aday olacak mı?