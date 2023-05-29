Meğer Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60 oy almış! Hadi Özışık'ın konuğu Cem Küçük

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ile canlı yayında seçim öncesi ve oy sayımı esnasında muhalif medyada yaşanan tuhaflıkları değerlendiriyor.

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Muhalif anketler, muhalif gazeteciler, muhalif medya seçimden önce Kılıçdaroğlu'nu ve seçmenlerini gazladı gazladı gazladı ve sonunda bu balon dün gece patladı. Yüzde 60 ile Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağına inanan başta Ayşenur Arslan ve İrfan Değirmenci, Halk TV'de hayallere daldı. İzleyince insanın hem gülesi geliyor, hem de bir yandan üzülüyor. Kutlamaların nerede yapılacağı, dev ekran televizyonların hangi balkonlara konulacağını bile konuştular. Sonuç yine 'ADAM KAZANDI'... Bir de FETÖ'cü Cevheri Güven detayı var. Seçimden önce İstanbul bileti paylaşıyordu Twitter'dan. Güya Kılıçdaroğlu kazanacak, bu soysuzlar, kansızlar Türkiye'ye dönecekti. O da avcunu yaladı. Daha neler neler.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, tüm bunları ve dahasını Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ile canlı yayında değerlendiriyor.