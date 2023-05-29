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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına geçeceği iddia edilen eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştü. Şimşek'in yeni kabinede görev alacağı iddiaları gündemde.

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Ankara'da seçim sonrası gözler yeni kabineye çevrilirken önemli bir görüşme gerçekleşti. Sandıktan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeni kabinede yer alacak mı?

14 Mayıs seçimlerinden önce Mehmet Şimşek ismi birçok kez seçim sonrasında oluşturulacak yeni kabinede yer alacağı haberleri ile gündeme gelmişti. Şimşek'in ekonominin başına geçeceği öne sürülüyor.

Kalın: Destek vermeye devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni kabinede görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendirmiş, "Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek." ifadelerini kullanmıştı.

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